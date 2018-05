Doppietta di Ronaldinho: presto sposerà le sue due fidanzate

ROMA - "Tu is megl che uan". L'estate si avvicina a grandi passi e molti ricorderanno la pubblicità di un noto gelato, che prometteva di rendere meno caldi i giorni sulla spiaggia. I tre protagonisti di questa storia devono essere d'accordo con quella frase. In Brasile (O Dia) infatti scrivono che Ronaldinho presto (molto presto: agosto) convolerà a nozze con le sue due... fidanzate. Priscilla Coelho e Beatriz Souza a quanto pare (gli interessati non hanno mai confermato) vivono "in armonia" insieme con Dinho nella stessa casa di Rio de Janeiro. Il brasiliano le tratta allo stesso modo, ad esempio fa quasi sempre lo stesso regalo a entrambe le sue... metà. La cerimonia sarà solo per amici e familiari stretti, anche se non ci sarà la sorella dell'ex giocatore: non è d'accordo con la relazione a tre. C'è già anche il responsabile della colonna sonora: sarà il cantante Jorge Vecilo. Ronaldinho, una carriera straordinaria tra vittorie, magie e sorrisi

LA RELAZIONE - I giornali si sono scatenati anche con la ricostruzione della relazione. Ronaldinho ha cominciato ad uscire con Priscilla diversi anni fa. Nel 2016 ha poi incontrato Beatriz e da lì è cominciata la convivenza. Eventi di lavoro o viaggi di piacere: i tre stanno sempre insieme. E non hanno alcuna intenzione di smettere.