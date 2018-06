ROMA - «Non sappiamo ancora niente, lo abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie». Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha risposto così, al suo arrivo in Lega Calcio dove parteciperà all'assemblea sui diritti tv, alle domande dei giornalisti sui 9 arresti e i 27 indagati legati alle procedure di realizzazione del nuovo stadio dei giallorossi a Tor di Valle. Il dirigente della Roma non ha escluso di dover tornare a breve nella capitale per approfondire la vicenda.

© Bartoletti