"Città di Pescara": il Delfino si aggiudica il torneo under 14

ROMA - Si è conclusa la terza edizione del Torneo giovanile Under 14 “Città di Pescara”. Ha vinto proprio il Pescara, praticamente a casa sua: dopo aver battuto la Juventus in semifinale, ha superato 2-0 la Sambenedettese con le reti dei giovani Postiglione e Rossi. Alla finale anche il presidente del Pescara Sebastiani che alla fine della gara di finale ha anche premiato Jacopo Filipponi, classe 2004, come miglior portiere del torneo. È stata una manifestazione che oltre ad offrire interessanti contenuti tecnici ha avuto un seguito importantissimo di pubblico. Il patron Antonio Marzio - che da anni si impegna per la valorizzazione del calcio giovanile italiano tra questa iniziativa in Abruzzo e quella estiva ad Ostuni - ha detto: «Siamo contenti abbiamo portato duemila spettatori a seguirci, il calcio che vogliamo promuovere è questo e i giovani italiani esprimono sempre valori interessanti, anche a questa età. Vanno cresciuti bene e valorizzati».