Italia, Di Biagio: «Ripartiamo». Buffon: «Mi contestano? Siamo un paese strano»

MANCHESTER - «Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto». Lo ha detto Gigi Di Biagio, ct pro tempore dell'Italia, in conferenza stampa in vista della prima amichevole - venerdì con l'Argentina - dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: «Dobbiamo ripartire con l'entusiasmo giusto, dando spazio ai giovani ed avendo pazienza se la prima volta non faranno la cosa giusta: chi ama l'Italia, a prescindere da chi sarà ct e da chi sarà presidente, deve avere pazienza». Italia, azzurri al lavoro a Coverciano

BUFFON - «Che l'Italia sia un Paese strano lo sapevamo, ma è davvero sensazionale che si faccia polemica su di me, che gioco in azzurro da 25 anni, sono sempre stato un elemento aggregante e spesso per altruismo ho rinunciato a record personali», lo ha detto Gigi Buffon, portiere e capitano della nazionale, alla vigilia dell'amichevole di Manchester che segna il suo ritorno in nazionale dopo l'addio per il flop con la Svezia. «Tra qualche settimana chi ha scritto certe cose sulla mia presenza in nazionale - ha aggiunto il portiere, parlando delle polemiche sulla sua presenza "ingombrante" - si ricrederà, capirà, e concluderà che è una polemica fuori dalla grazia di Dio... Io e di Biagio sappiamo la verità».