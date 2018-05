Italia, Fabbricini conferma Mancini: «Ha dato la sua disponibilità»

ROMA - Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina della Nazionale. E' lo stesso Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, a confermare ai microfoni di Rai Sport che nell'incontro di lunedì il tecnico jesino, attualmente sulla panchina dello Zenit, ha dato la sua "disponibilità a liberarsi dal punto di vista contrattuale alla fine della stagione. Non si è parlato di altro, ci si è dati appuntamento fra 15 giorni, a campionato finito, per parlare in concreto di tutti gli argomenti, tecnici e non solo, di un'eventuale collaborazione". Sul fatto che l'ingaggio che può offrire la Federcalcio possa rappresentare un ostacolo alla trattativa, Fabbricini replica: "Non dipende certamente dalla Figc, abbiamo a disposizione un budget comprensivo di tante cose, come lo staff, e non ci discosteremo dalle nostre possibilità". Resta sullo sfondo l'ipotesi Ranieri, "una persona molto cara al calcio italiano. Anche lui ha un contratto col Nantes, credo che non avrebbe difficoltà a liberarsi ma vogliamo andare per gradi". Fuori dalla corsa, infine, Carlo Ancelotti: "Aveva palesato un certo interesse per la Nazionale, anche come motivo affettivo, ma ha ancora bisogno del campo tutte le settimane e tutti i giorni". (ha collaborato Italpress)