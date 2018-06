Insigne: «Italia, un onore aver indossato la fascia di capitano»

ROMA - "Un grande onore aver indossato la fascia da capitano della Nazionale Italiana di Calcio. La strada è quella giusta, continuiamo così. Lorenzo Insigne, sui profili social, ha espresso la sua soddisfazione per la partita di ieri tra Italia e Olanda, finita 1-1. Poi il ringraziamento per tutti quelli che gli hanno fatto gli auguri (ieri ha compiuto 27 anni): "P.S: Grazie a tutti per gli Auguri".

