Serie C, la Juventus U23 torna a sorridere: Arezzo sconfitto 3-1

NOVARA - La Juventus U23 di Zironelli esce vittoriosa dal confronto con l'Arezzo, riassaporando i 3 punti dopo la sconfitta contro l'Arzachena. A portare in vantaggio i bianconeri ci pensa Pereira al 12', abilissimo a beffare Pelagotti direttamente su calcio d'angolo; la formazione toscana però non si butta giù e grazie ad un destro preciso di Brunori pareggia a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, la formazione piemontese innesta la quarta, e trova il vantaggio al 70': il tiro di Toure viene parato da Pelagotti, ma sulla corta respinta il più lesto è Muratore, che non pago, firma anche l'assist per il tris di Bunino nel primo minuto di recupero. Juventus U23 ora a 10 punti in classifica nel girone A di Serie C, con gli amaranto ancora un punto sopra.

