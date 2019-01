CATANIA - Questa sera, nel girone C di Serie C, il Matera non giocherà a Catania: i lucani - secondo quanto si è appreso in città - hanno rinunciato alla trasferta in Sicilia a causa dello sciopero proclamato dai giocatori che protestano per il mancato pagamento degli stipendi. Nelle ultime tre partite, tutte perse in maniera netta, la formazione biancoazzurra aveva schierato la formazione Berretti.

