Serie C, Mokulu decisivo: Juventus U23-Arzachena 1-0. Carrarese corsara a Novara: 2-1

ALESSANDRIA - Al Moccagatta la Juventus U23 supera di misura l'Arzachena, 1-0, grazie al gol di Mokulu, al 75', che fredda il portiere sardo con un bolide di sinistro sotto la traversa. Questi tre punti permettono ai ragazzi di Zironelli di raggiungere le porte della zona playoff con 28 punti. I sardi, invece, restano fermi a quota 14 al penultimo posto.

TUTTO SULLA SERIE C

LA PARTITA - Il primo squillo arriva al 21' e lo regalano i bianconeri padroni di casa: Muratore ci prova da fuori area, ma la sua conclusione sfiora la traversa. Al 34' ci provano i sardi con Cecconi che calcia sul fondo da posizione favorevole. Sono le uniche due emozioni di un primo tempo combattuto da entrambe le squadre, con la Juve che fa la partita e l'Arzachena che aspetta e riparte. Nella ripresa ancora bianconeri pericolosi per primi, al 70', con Nicolussi che dal limite sfiora il palo della porta difesa da Nocchi. 5' più tardi arriva il vantaggio bianconero: è l'ex Carpi Mokulu che, in area, si libera della marcatura e scarica un tiro violento mancino sotto la traversa che vale l'1-0. L'Arzachena prova a salire ma non riesce ad impensierire la retroguardia bianconera. A fare festa è la Juventus.

GIRONE A - Colpo grosso della Carrarese che supera a domicilio, 2-1, il Novara: vantaggio ospite di Piscopo, pareggia Visconti, Maccarone è decisivo all'89'. Il Siena supera l'Alessandria 3-1. D'Ambrosio e Aramu portano i bianconeri sul 2-0, accorcia Chiarello, Gliozzi chiude i conti. Lucchese e Gozzano si spartiscono la posta: 0-0. La capolista Pro Vercelli viene fermata in casa dalla Pro Patria, 0-0. Olbia-Cuneo termina 1-2: Vantaggio di Ceter, pareggia Kanis, poi Defendi firma la vittoria all'ultimo respiro.

I RISULTATI

Juventus U23-Arzachena 1-0

Lucchese-Gozzano 0-0

Novara-Carrarese 1-2

Olbia-Cuneo 1-2

Pro Vercelli-Pro Patria 0-0

Siena-Alessandria 3-1

Piacenza-Albissola ore 18.30

Pisa-Pistoiese ore 18.30

GIRONE C - Rieti e Sicula Leonzio non si fanno male: allo Scopigno termina 0-0; stesso risultato in Puglia tra Bisceglie e Trapani. Colpo esterno della Viterbese che supera il Monopoli 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Polidori e Rinaldi. Poker del Catanzaro alla Paganese: il 4-1 porta la firma di Giannone, Eklu e una doppietta di D'Ursi per i giallorossi, Acampora per gli ospiti.

I RISULTATI

Bisceglie-Trapani 0-0

Catanzaro-Paganese 4-1

Monopoli-Viterbese 0-2

Rieti-Sicula Leonzio 0-0

Virtus Francavilla-Matera 3-0 (A tavolino)

Catania-Casertana ore 16.30

Cavese-Vibonese ore 16.30

Potenza-Rende ore 16.30