Serie C Reggina-Potenza 0-0. Baclet sbaglia un rigore

REGGIO CALABRIA - Si chiude a reti inviolate il match del Granillo tra Reggina e Potenza. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa allenati da Drago hanno sbagliato un calcio di rigore con Baclet. Con questo risultato la Reggina sale a 37 punti, mentre il Potenza si porta a quota 32.

LA PARTITA - La prima frazione di gioco scorre via senza particolari emozioni, ma ha un paio di acuti nella parte finale. Al 38' arriva l'occasionissima per i padroni di casa: Dettori, in piena area di rigore commette fallo su Franchini e l'arbitro Zingarelli decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Della trasformazione si incarica Baclet, con il destro, ma il portiere del Potenza Ioime intuisce, si tuffa alla propria sinistra e neutralizza la conclusione. Pochi minuti dopo a provarci è Bellomo, con un tiro cross piuttosto insidioso che Ioime riesce a mettere in calcio d'angolo. Nella seconda frazione, la prima occasione degna di nota arriva sul fronte degli ospiti: al 21', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'uscita di Farroni è difettosa, Genchi ne approfitta con un colpo di testa, ma Baclet salva tutto sulla linea di porta. Annulata, poco dopo, la marcatura a Sandomenico, per offside. Nel finale (41') Genchi sfiora il vantaggio, ma Farroni riesce a neutralizzare la conclusione dalla distanza.