Serie C, il Rieti si aggiudica il derby: battuta 1-0 la Viterbese. Casertana-Juve Stabia 0-0

RIETI - Il derby laziale è amarantoceleste. Il Rieti, allo Scopigno, supera 1-0 la Viterbese grazie al gol di Marchi al 18' del primo tempo. Nella ripresa i gialloblù rimangono in dieci uomini per l'espulsione di Damiani, dopo il fallo su Cernigoi lanciato in contropiede. Fanno festa i ragazzi di Capuano, che si rilanciano in zona salvezza e raggiungono quota 25 in classifica. La squadra di Calabro, invece, rimane ferma a 32 punti.

LA PARTITA - Si comincia subito a ritmi alti e già al 2' c'è il primo episodio degno di nota. Annullato un gol alla Viterbese perchè sul cross di Rinaldi, poi spinto in rete in mischia, la palla era uscita dalla linea di fondo. Al 14' ancora gialloblù avanti, ci prova Damiani dalla distanza ma senza trovare la porta. Alla prima occasione, però, il Rieti va in vantaggio: Marchi raccoglie un lancio preciso da centrocampo e fulmina Valentini con un destro all'angolino, 1-0. Al 30' Marcone è provvidenziale sulla rasoiata di Polidori. Pacilli, nel recupero, firma l'ultima occasione del primo tempo sciupando da buona posizione. Nella ripresa, al 58', l'episodio che probabilmente indirizza la gara: espulso Damiani, per i gialloblù, dopo il fallo ai danni di Cernigoi lanciato in contropiede. La superiorità numerica permette ai sabini di gestire il risultato fino al fischio finale senza correre rischi.

TUTTO SULLA SERIE C

GIRONE B - Dopo un primo tempo giocato meglio, la Ternana esce dal campo e perde contro il Monza: Negro di testa consegna ai brianzoli la vittoria esterna che mancava dal 22 dicembre. Pordenone e Sambenedettese si fermano sull'1-1: Gavazzi apre per i ramarri, ma i marchigiani rispondono dopo 10' con Fissore, giocando anche meglio nella ripresa. Selleri realizza il gol che permette al Ravenna di espugnare il fortino del Renate: 0-1. FeralpiSalò e Sudtirol impattano sull'1-1: avanti gli altoatesini con Romero, pareggia subito l'airone Caracciolo. Sgarbo della Giana Erminio alla Triestina seconda in classifica: i biancocelesti, autori di un'ottima gara, pareggiano a 9' dalla fine con Perna il gol alabardato di Maracchi. Pari 1-1 tra Rimini e Gubbio, succede tutto nel finale: al vantaggio ospite di Malaccari all'82' risponde 2' più tardi Buonaventura. Colpo esterno della Fermana che, grazie a Malcore, supera 1-0 il Teramo. Vis Pesaro e Virtus Verona non si fanno male, nelle Marche termina a reti bianche.

I RISULTATI

Ternana-Monza 0-1

FeralpiSalò-Sudtirol 1-1

Giana Erminio-Triestina 1-1

Pordenone-Sambenedettese 1-1

Renate-Ravenna 0-1

Rimini-Gubbio 1-1

Teramo-Fermana 0-1

Vicenza-Imolese 0-0

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-0

GIRONE C - Il Catania va sotto con il Potenza a causa del gol di Giosa, ma Di Piazza nella ripresa pareggia per gli etnei, ora a 51 punti in classifica; lucani a 36. La doppietta di Fella consegna la vittoria alla Cavese contro il Siracusa: campani dieci punti sopra agli aretusei, 35 punti a 25. Tra Sicula Leonzio e Paganese tutto avviene nel primo tempo: apre Di Renzo per gli ospiti, pareggia Dubickas per i bianconeri prima di una ripresa inframezzata da troppe interruzioni; siciliani a 32 punti, 11 per i campani. La Vibonese, ospite della Virtus Francavilla, trova il pareggio nel finale di gara, dopo essere stata tutta la partita sotto per il gol di Folorunsho su rigore: ci pensa Scaccabarozzi a fare 1-1 al 91' e portare i suoi al settimo posto in classifica con 37 punti, 3 in più dei pugliesi. Colpo grosso del Bisceglie che batte 1-0 il Catanzaro grazie alla rete di Triarico nella ripresa. Nerazzuri ora a quota 26, i giallorossi restano a 51 punti. La capolista Juve Stabia non va oltre il pari nel derby con la Casertana: al Pinto termina 0-0.

I RISULTATI

Sicula Leonzio-Paganese 1-1

Cavese-Siracusa 2-0

Virtus Francavilla-Vibonese 1-1

Rieti-Viterbese 1-0

Catania-Potenza 1-1

Bisceglie-Catanzaro 1-0

Casertana-Juve Stabia 0-0