Mondiali 2018: l'Olanda esonera Blind, al suo posto Fred Grim 

ROMA - L'avventura di Danny Blind sulla panchina dell'Olanda è giunta al capolinea. La Federazione ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta contro la Bulgaria. Gli Orange vogliono evitare un'altra figuraccia dopo la mancata qualificazione a Euro2016. «Peccato, eravamo sulla strada giusta», ha detto l'ormai ex ct olandese dopo essere stato sollevato dal proprio incarico. Al posto di Blind allenerà Fred Grim, ex portiere dell'Ajax dal 1994 al 2002 con cui ha vinto anche la Champions League.

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: BULGARIA-OLANDA 2-0

IL MEA CULPA DI STROOTMAN - «Siamo in una situazione drammatica, ieri sera siamo stati indegni di rappresentare l’Olanda. È un dato di fatto che stiamo giocando male, e io sono il primo». Questa la forte ammissione di responsabilità di Kevin Strootman. Il centrocampista della Roma ha provato a scagionare il ct Blind, ma a nulla sono servite le sue parole: «Ma non è colpa dell’allenatore, con lui abbiamo anche giocato delle buone partite. Ma dobbiamo tutti vergognarci perché non è possibile che la nazionale olandese tiri per la prima volta in porta al 44esimo. Adesso dobbiamo stare in silenzio e ricevere le critiche, è giusto».

LE PAROLE DI BLIND - «La colpa è mia, non si può andare avanti così. Le cose devono cambiare. Il futuro? Se la Federazione non decide diversamente, martedì ci sarò ancora io. Devo riflettere e guardarmi allo specchio, sono incredibilmente dispiaciuto». Danny Blind, in queste dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta con la Bulgaria, aveva fatto capire di essere perfettamente consapevole della situazione, ma sperava che la Federazione potesse lasciarlo al suo posto.

