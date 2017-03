Buone notizie per la Juventus dall'Argentina: Dybala torna ad allenarsi

L'attaccante ha partecipato insieme al gruppo albiceleste all'allenamento in vista della partita contro la Bolivia

ROMA - Buone notizie per la Juventus dal ritiro dell'Argentina. Paulo Dybala si è allenato con il resto dei compagni a Ezeiza, dimostrando di essere pienamente recuperato dal problema muscolare rimediato contro la Sampdoria domenica scorsa. L'ex attaccante del Palermo sarà a disposizione di Edgardo Bauza per la delicata sfida contro la Bolivia martedì a La Paz, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Con ogni probabilità, però, Dybala partirà dalla panchina. L'Argentina è terza nel girone sudamericano con 22 punti, mentre la Bolivia è penultima a quota 7.

#Eliminatorias @GabeMadryn y @emmamasok realizan tareas de recuperación, y @PauDybala_JR trabaja con normalidad con el resto del plantel. — Selección Argentina (@Argentina) 26 marzo 2017

