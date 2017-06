Dzeko-Manolas: clamorosa lite alla fine di Bosnia-Grecia

ROMA - Una partita tirata, che nel finale è diventata molto nervosa. Bosnia-Grecia non è stata una sfida spettacolare, anzi. Parecchi calci, giocatori infortunati e pochi tiri in porta. La conclusione è stata in linea con il resto del match. E ha visto due avversari in nazionale, ma compagni di squadra nella Roma, affrontarsi a brutto muso. Dzeko e Manolas hanno avuto un battibecco, poi l'attaccante ha messo le mani al collo del difensore. La lite è stata sedata da alcuni dirigenti presenti sul campo, che poi hanno portato fuori a fatica anche altri giocatori coinvolti in una rissa prima del rientro negli spogliatoi.

FOTO: TOROSIDIS METTE KO LULIC