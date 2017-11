Grecia, Manolas salta l'andata dei playoff: colpa di un'ammonizione intenzionale

ROMA - Il difensore della Grecia Kostas Manolas è stato squalificato dalla Fifa perché accusato di essersi procurato una ammonizione «intenzionalmente» e di aver dunque «manipolato» la sua "fedina" disciplinare. Manolas salterà dunque l'andata del playoff tra Grecia e Croazia (9 novembre).

Secondo quanto accertato dalla Fifa, il difensore greco della Roma si è fatto ammonire al 90' della gara tra Grecia e Cipro vinta dalla formazione ellenica 2-1 scontando la squalifica nel successivo match con Gibilterra (vinto dalla Grecia 4-0) per essere quindi disponibile poi per i playoff. Cosa che invece non sarà possibile per la gara di andata in Croazia il 9 novembre, visto che la Fifa ha squalificato Manolas per una giornata. Il difensore sarà invece disponibile per il ritorno dei playoff.