Italia, Ventura si appella al pubblico: «Ora San Siro deve prenderci per mano»

Il ct chiede l'aiuto del pubblico per la gara di ritorno in programma lunedì a Milano

Svezia-Italia, la faccia di Ventura è tutta un programma SOLNA - E' scuro in volto Giampiero Ventura subito dopo la partita persa dall'Italia 1-0 contro la Svezia. Non è stata una grande prestazione quella degli azzurri, che dal primo minuto hanno sofferto l'aggressività dei padroni di casa. Ecco la sua analisi a caldo: «Non c'è stato un tiro in porta verso Buffon, abbiamo colpito un palo, secondo me il risultato di questa sera non è affatto corretto». Il ct si lamenta della direzione di gara dell'arbitro turco Cakir: «Non può essere una giustificazione ma quando la posta in palio è così importante serve più attenzione».

SAN SIRO - Ora il ritorno decisivo a Milano lunedì sera: «Mi auguro - prosegue Ventura - che a Milano ci permettano di fare quello che hanno permesso a loro stasera. Ora serve solo il risultato, spero che San Siro ci prenda per mano».