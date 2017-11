Italia, Bonucci: «Mi hanno rotto il setto nasale»

Svezia-Italia, Chiellini a terra rischia lo scontro con Buffon, ma c'è la spinta di Berg SOLNA - «Ho il setto nasale rotto. E' rotto, dopo 30 secondi, c'è poco da dire... Toivonen andava espulso». Leonardo Bonucci si lamenta a fine gara ai microfoni delle tv. Così come tutta la difesa azzurra, ha sofferto molto l'atteggiamento degli ostici avversari svedesi: «Adesso pensiamo alla partita di lunedì, ci sarà da battagliare. Abbiamo fatto degli errori e siamo stati troppo lenti, sarebbe stato importante fare un gol qui. Milano ci aiuterà, serve la partita della vita ma con la testa, l'Italia deve andare al Mondiale. Non dimentichiamoci che si gioca su 180 minuti e dobbiamo credere in quello che facciamo fino a lunedì».