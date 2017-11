Italia, Barzagli: «La delusione più grande della mia vita»

ROMA - «Calcisticamente è la delusione più grande della mia vita. La Nazionale di dà sensazioni uniche, ti fa venire i brividi e crea amicizia fra tutti i tifosi italiani. E' veramente un peccato finire così. Non so cosa sia mancato in questa partita: siamo fuori al Mondiale, E' tosta lasciare questo gruppo in questo modo. Le mie lacrime dell'Europeo erano uno sfogo, oggi invece è un colpo duro per la mia carriera e per tutti noi. Con Buffon e con De Rossi abbiamo vissuto le emozioni del 2006, è un dispiacere enorme. La speranza ci deve essere, si chiude un ciclo di quattro o cinque veterani e si riparte con tanti giovani che hanno voglia e faranno benissimo». Così Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pari inutile in casa contro la Svezia.