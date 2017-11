Chiellini: «L'Italia ripartirà da Verratti»

ROMA - «Alla fine abbiamo meritato di uscire. Non sono uno che si attacca alla fortuna o alla sfortuna o all'arbitro. Abbiamo dato tutto quello che avevamo ma in questo momento evidentemente non basta. Ripartiamo dall'ambiente e dall'amore che ci hanno dimostrato i tifosi e tutta la nazione. Eravamo orgogliosi di quello che c'era attorno a noi e molto delusi per non aver raggiunto il risultato. Abbiamo tanti ragazzi giovani che nei prossimi anni avranno bisogno di questa spinta. Spero che questo amore non lasci mai la Nazionale». Così Giorgio Chiellini ha commentato il pari inutile a San Siro contro la Svezia ai microfoni di Rai Sport. «L'Italia ripartirà da Verratti e da tanti altri ragazzi che cresceranno e avranno la maturità giusta per l'Europeo. Non so se la Nazionale continuerà anche con Chiellini. Sono 60 anni che non mancavamo un mondiale e dobbiamo farci tutti un esame di coscienza».