Uruguay, prima convocazione per il doriano Torreira

MONTEVIDEO - Prima convocazione con la "Celeste" per il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira. Il commissario tecnico dell'Uruguay, Oscar Washington Tabarez, ha convocato 27 giocatori per le due gare che la sua nazionale, qualificata ai Mondiali di Russia, disputerà in Cina: il 23 marzo contro la Repubblica Ceca, poi contro la vincente o la perdente (dipenderà dal primo risultato) della sfida tra la nazionale di casa allenata da Marcello Lippi e il Galles. In tutto sette i giocatori che militano in Italia convocati da Tabarez. Questa la lista completa: Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama) e Martin Campaña (Independiente). Difensori: Diego Godin e Jose' Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Mauricio Lemos (Sassuolo) e Federico Ricca (Malaga). Centrocampisti: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira e Gaston Ramirez (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Federico Valverde (Deportivo La Coruna), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez (Monterrey), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro) e Diego Laxalt (Genoa). Attaccanti: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Luis Suarez (Barcellona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain). (In collaborazione con ItalPress)