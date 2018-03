Ora è ufficiale: in Russia primi Mondiali con il Var

ROMA - In Serie A ormai è di casa, anche se non è riuscita finora a cancellare le polemiche arbitrali, mentre in Champions League e in Europa League ancora non è stata introdotta. Parliamo della Var, che aiuterà invece i direttori di gare nella partite dei prossimo Mondiali di Russia 2018. Mondiali 2018, ecco le maglie delle squadre «Avremo la prima Coppa del Mondo con il Var - ha annunciato alla stampa Gianni Infantino, presidente della Fifa, dopo un incontro del Consiglio Fifa a Bogotà, che ha confermato il via libera già dato il 3 marzo -. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione». Una nuova era sta per iniziare...

