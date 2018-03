Portogallo, prima convocazione per Mario Rui

Il terzino del Napoli è stato chiamato dal ct Fernando Santos per sostituire l'infortunato Coentrao

NAPOLI - La prima volta di Mario Rui. Il ct dei campioni d'Europa, Fernando Santos, ha convocato il terzino del Napoli per le amichevoli del Portogallo con l'Egitto (23 marzo a Zurigo) e Olanda (26 marzo a Ginevra). Mario Rui va a sostituire l'infortunato Fabio Coentrao, mentre l'ex Siena Luis Neto, ora al Fenerbahce, prende il posto di Ruben Dias. Per il terzino napoletano, titolare indiscusso nell'undici di Sarri dopo l'infortunio di Ghoulam, si tratta della prima chiamata con la nazionale maggiore dopo le tre apparizioni con l'Under 21. Quest'anno, con la maglia azzurra, ha collezionato 22 presenze e due gol, entrambi in campionato (contro Lazio e Cagliari).