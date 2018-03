Mondiali 2018, Piccinini commenterà le partite per Mediaset

ROMA - «Incredile! Sciabolata!». L'eco della tradizione televisiva renderanno meno amara l'estate dei tifosi azzurri. I Mondiali di Russia 2018, quelli ai quali l'Italia non parteciperà, saranno raccontati da Sandro Piccinini. Lo storico telecronista di Mediaset sarà il commentatore che guiderà la squadra del Biscione in questa avventura televisiva molto speciale. Il campionato del mondo sarà infatti trasmesso in chiaro su Mediaset e c'è molta curiosità nel vedere come reagirà il pubblico "orfano" dell'Italia: "Non mi ricordo se vi ho detto che ho raggiunto l’accordo con Mediaset e che dunque sarò in Russia per i mondiali...". Con questo tweet il giornalista ha confermato le indiscrezioni di qualche giorno fa.

Non mi ricordo se vi ho detto che ho raggiunto l’accordo con Mediaset e che dunque sarò in Russia per i mondiali... Naturalmente in esclusiva universale #russia2018 #Canale5 #Italia1 pic.twitter.com/fZ1OrhMsPe — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) March 19, 2018