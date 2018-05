Mondiali 2018, ecco i convocati del Brasile: ci sono Alisson, Miranda e Douglas Costa

ROMA - Nessuna sorpresa nella lista dei 23 convocati del Brasile per il Mondiale al via tra un mese in Russia. Il ct verdeoro Tite ha ritenuto avere elementi sufficienti per stilare un elenco definitivo, che comprende tre 'italiani': il portiere della Roma Alisson, il difensore dell'Inter Miranda e l'attaccante Douglas Costa della Juventus. Sarà regolarmente ai Mondiali Neymar: l'attaccante si era infortunato al piede lo scorso febbraio ma riuscirà a recuperare in tempo. Non ci sarà invece Dani Aleves a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Tra i convocati di Tite non c'è neanche Alex Sandro, esterno della Juventus che in questa stagione con la maglia bianconera ha disputato 38 gare realizzando 4 gol e 6 assist. L'appuntamento per tutti, ad eccezione di quelli impegnati nella finale di Champions League, è per il 21 maggio a Teresiopolis (Brasile).

I CONVOCATI - Questo l'elenco dei convocati del Brasile:

Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians).

Difensori: Marcelo (Real Madrid), Danilo (Man City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Fagner (Corinthians), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter), Pedro Geromel (Gremio).

Centrocampisti: Willian (Chelsea), Fernandinho (Man City), Paulinho (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar).

Attaccanti: Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Man City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar).