Elicottero e chitarra: Alisson è la "rockstar" del Brasile

ROMA - Una star del rock più che un portiere. Questo avrà pensato chi ha visto Alisson scendere da un elicottero per presentarsi nel ritiro del Brasile con una chitarra. «La musica è un bel passatempo e mi piace molto - ha detto il numero uno giallorosso al suo arrivo -. Taffarel (preparatore dei portioerri della Seleçao, ndr) mi ha già detto che sono in ritardo e mi ha fatto passare un brutto momento - ha aggiunto scherzando - ma avevo ancora da fare con la Roma e non potevo arrivare prima. Sono molto felice, è un onore essere qui e voglio scrivere il mio nome nella storia del Brasile».

Chegou mais um! Alisson se apresentou na manhã desta terça na Granja Comary. Bem-vindo! #GigantesPorNatureza



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/rDkuT0tRG9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 22 maggio 2018

E essa "bronca" do Taffarel no @Alissonbecker ??? Brincadeiras à parte, o goleiro é mais um a se apresentar na Granja Comary #GigantesPorNatureza #WorldCup pic.twitter.com/fqEj0zPg39 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 22 maggio 2018



