ROMA - Se nel 1986, ai Mondiali messicani, ci fosse stata il Var, "mi avrebbero arrestato". Diego Armando Maradona, intervistato da Robert Pires per Bwin, torna sulla 'Mano de Dios' con cui beffò l'Inghilterra prima di raddoppiare con quello che è stato eletto "il gol del secolo". "Mi avrebbero arrestato perché non puoi rubare davanti a 80 mila persone", sorride l'ex Pibe de Oro. (in collaborazione con Italpress)