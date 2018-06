Evra: «Ronaldo è una macchina. Mai mangiare a casa sua»

ROMA - Che Cristiano Ronaldo sia un perfezionista e un 'maniaco' dell'allenamento è risaputo, sentirlo però confermato da Patrice Evra, suo ex compagno di squadra al Manchester United, fa un certo effetto. Il 37enne difensore francese ex Juve, svincolato dopo metà stagione trascorsa al West Ham, rivela a 'ITV Sport' ulteriori dettagli della professionalità del fuoriclasse portoghese del Real Madrid. "Il mio consiglio è che, quando Cristiano vi invita a mangiare a casa sua, è meglio dire di no - spiega Evra - Una volta sono andato a cena da lui dopo un allenamento, ero stanco e a tavola c'erano solo insalata, pollo e acqua. Niente di rinfrescante. Ho pensato che poi sarebbe arrivata della carne, e invece no".



IL CONSIGLIO - L'aneddoto non si ferma qui: "Dopo mangiato si è alzato e ha cominciato a palleggiare, invitandomi a fare lo stesso. Poi mi ha invitato ad andare in piscina a nuotare. Mi sono chiesto cosa avrebbe fatto se fosse stato solo o se all'indomani ci fosse stata una partita...Consiglierei a chiunque di non andare a mangiare a casa di Cristiano, è una macchina e non vuole smettere di allenarsi". Ronaldo è anche competitivo ai massimi livelli: "Una volta giocò a ping pong con Rio Ferdinand e perse. Iniziò a urlare e si infastidì, tando da mandare suo cugino a comprare un tavolo da ping pong su cui si allenò a casa per due settimane. Poi battè Rio... Non mi sorprende dunque che voglia vincere più Palloni d'Oro, il Mondiale...". (Ha collaborato Italpress)