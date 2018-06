Keylor Navas è l'ultima idea del Napoli per la porta

NAPOLI - Tutto in un’area di rigore: sono sedici metri e cinquanta centimetri in lunghezza e quaranta metri e trentadue centimetri in larghezza, eppure dentro ci sta tutto un mondo (quello dei portieri) da osservare, analizzare, radiografare e poi scegliere. C’è un mercato, insomma, quelli dei numeri uno, che va scrutato con pazienza, senza lasciarsi travolgere dall’ansia, e sul quale il Napoli s’è catapultato da un bel po’, però restando fedele al suo cliché che privilegia la funzionalità. La porta è aperta, in tutti i sensi, e per ora si può ondeggiare tra perlustrazioni e anche romantiche suggestioni, sapendo per certo che niente è accaduto e molte cose potranno cambiare: perché lungo quei sette metri e trentadue centimetri, sfila un futuro da consegnare in mani sicure. Il futuro è un’incognita e la materia umana non scarseggia, tutt’altro: c’è un valzer all’orizzonte, ce ne renderemo conto e si può già dedurreche il Napoli osserverà strategicamente, cercando di cogliere i passi giunti: siano quelli di Areola (che piace alla Roma) o di Leno (che interessa molto all’Arsenal), di Keylor Navas (che non è una suggestione ma una stuzzicante idea) o di Salvatore Sirigu, che si porta appresso un knowhow d’assoluto riguardo.

CASA REAL - Keylor Navas ha trentuno anni (trentadue a dicembre) e quattro di questi li ha trascorsi al Real Madrid, tra cui l’ultimo di Ancelotti, in cui ha guardato le spalle a Iker Casillas, prima di diventare poi il titolare delle tre Champions consecutive. E’ una tentazione, una ipotesi, è una opzione da tener presente, consapevole che c’è un mercato per il momento paralizzato e comunque prossimo ad agitarsi ovunque, pure nelle aree di rigore, dove una serie di portieri attendono di scoprire il proprio destino. Nell’elenco del Napoli, Keylor Navas ci è entrato recentemente, nel momento stesso in cui è stato allargato il panorama di possibilità,e con la certezza che varie cose capiteranno, in breve.

