«Alisson troppo caro. Il Real Madrid vira su Courtois»

MADRID - In Spagna la chiamano 'Operacion Porteria'. Tiene infatti banco la difficile ricerca, da parte del Real Madrid, di un portiere da affiancare a Keylor Navas. Secondo 'Cadena Ser', i Blancos potrebbero mollare la pista Alisson per gettarsi a capofitto su Thibaut Courtois, il numero 1 del Chelsea impegnato, così come il brasiliano della Roma, ai Mondiali di 'Russia2018'. L'estremo dei 'Blues' sarebbe più semplice da agganciare, visto che è in scadenza nel 2019 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. In più, costerebbe quasi la metà del giallorosso, valutato invece 80 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva anche per le casse delle 'Merengues'. Insomma, sembra vi siano tutte le condizioni per un cambio di obiettivo, anche se tutto ciò potrebbe far parte di una 'strategia' per convincere la Roma a scendere di prezzo. Per arrivare a dama, comunque, bisognerà attendere la fine dei Mondiali russi. (Ha collaborato Italpress)

Alisson vola via: ecco chi potrebbe sostituirlo alla Roma