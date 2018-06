Marocco, Benatia: «Auguro a Ziyech di andare alla Roma»

MOSCA - "Ziyech? Gli auguro di andare a giocare alla Roma". Lo ha dichiarato il difensore marocchino Medhi Benatia al termine della partita Portogallo-Marocco, commentando il possibile acquisto del compagno di squadra Hakim Ziyech da parte dei giallorossi, come ventila radio-mercato. "So che la Roma sta considerando Ziyech - ha detto il capitano dei 'Leoni' - Lui è un grande giocatore, qualità incredibile. Gli ho detto che la Roma è una piazza particolare dove può fare bene, con una tifoseria molto bella e calorosa".

L'ELIMINAZIONE - "Abbiamo tenuto testa ai campioni d'Europa. Hanno grandi nomi, delle stelle. Volevamo davvero soddisfare i nostri tifosi che sono venuti fino a qui e meritavamo molto di più. La delusione è soprattutto per loro". E' il commento di Mehdi Benatia, difensore del Marocco, dopo la sconfitta contro il Portogallo che ha sancito l'eliminazione degli africani dal Mondiale di Russia. "Abbiamo dato il massimo. In termini di possesso palla, siamo stati migliori di loro, ma sfortunatamente loro hanno uno come Ronaldo che, con una mezza occasione, è in grado di segnare", ha spiegato il centrale della Juventus. "Abbiamo messo il cuore ed abbiamo dimostrato di avere una squadra che sa giocare a calcio. Contro la Spagna - ha assicurato - vogliamo vincere per salvare l'onore".