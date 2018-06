«Juventus-Valencia, non solo Cancelo. Il nuovo nome è Rodrigo»

ROMA - Joao Cancelo potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare il Valencia per la Juventus. Secondo "Superdeporte" durante la trattativa per il laterale portoghese i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Rodrigo Moreno, 27enne attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, 16 gol nell'ultima Liga. Il giocatore ha da poco rinnovato il contratto con una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, cifra che la Juve non è disposta a sborsare. Ma se i bianconeri dovessero presentare un'offerta importante, il Valencia la prenderebbe in considerazione. Su Rodrigo si era registrato anche l'interesse dell'Atletico Madrid, poi affievolitosi vista la decisione di Griezmann di rimanere agli ordini di Simeone. Ma essendo il Valencia interessato a Gameiro, non è detto che il nome dell'ex Benfica non torni in ballo fra i due club. (in collaborazione con Italpress)