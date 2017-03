Italia, Barzagli lascia il ritiro: su Instagram spunta la foto in discoteca

Ieri aveva abbandonato il gruppo per motivi personali: adesso sui social network lo si vede sorridente in un party a Riccione e lo scatto sta facendo molto discutere sui social

ROMA - Andrea Barzagli ha lasciato il ritiro dell’Italia per motivi personali. Il difensore della Juventus, però, sarebbe stato beccato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Riccione. La foto è stata pubblicata su Instagram da un dj e mostra il calciatore sorridente. Lo scatto sta facendo molto discutere i tifosi sui social network. Per Allegri si tratta del quarto rientro: prima Higuain e Dani Alves, ora lui e Mandzukic.

Italia, Barzagli lascia il ritiro

VERSO L'OLANDA - Martedì la Nazionale sarà impegnata ad Amsterdam nell'amichevole di lusso contro l'Olanda. Ventura pensa a una Nazionale diversa: subito Donnarumma in campo, il modulo sarà il 4-3-3.