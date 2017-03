De Rossi: «Mondiale? Era un sogno anche nel 2006»

ROMA - «Inseguiamo certamente il sogno del Mondiale, altrimenti non saremmo qui. Ricordo nel 2006, quando eravamo con Lippi, il titolo non era una cosa vicina, ma poi è successo». Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, ad Amsterdam. Per quanto riguarda la carriera di club, il centrocampista della Roma è in attesa del rinnovo di contratto. «Vivo bene la mia permanenza in giallorosso - assicura De Rossi - È una scelta che ho fatto consapevolmente, anche se dal punto di vista professionale poteva non essere la migliore; mi dispiace non aver vinto molto, anche perché ci siamo andati vicini tante volte. Rimpianti comunque non ne ho. Certo, quando sto a casa e guardo in tv le grandi partite di Champions mi dico: peccato, sarebbe stato bello essere lì. Ma le mie soddisfazioni me le sono tolte con la Nazionale e qualcuna anche con la Roma».