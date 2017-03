Italia, Ventura: «Foto Barzagli? Ero stupito, poi mi ha spiegato»

ROMA - Sulla foto di Barzagli ecco il commento di Ventura: "Sono rimasto molto stupito, a 360 gradi". Ha detto così il ct dell'Italia, a proposito della polemica relativa all'immagine, con protagonista il difensore della Juventus immortalato in un locale, postata su Instagram dopo che il giocatore aveva abbandonato il ritiro della Nazionale in seguito alla vittoria di Palermo contro l'Albania (gara giocata da titolare) adducendo "motivi personali". Top&Flop Italia: Verratti c'è, Insigne utile

BARZAGLI: LA FOTO POLEMICA

MOGLIE - Parlando nella conferenza stampa di presentazione dell'amichevole Olanda-Italia di martedì, il commissario tecnico ha detto: "Il giocatore è venuto, ha disputato una partita importante e poi mi ha chiesto se poteva andare via in anticipo per problemi con la moglie. Ventura ha aggiunto: "Una cosa anomala ma abbiamo deciso di andargli incontro. Quello che è successo dopo non lo so. Ho visto la foto, ma Andrea mi ha chiamato, ha chiarito. Altrimenti sarei rimasto deluso".

SACCHI - Ventura ha commentato anche le parole di Arrigo Sacchi sulla prestazione della Nazionale contro l'Albania: "Ho provato delusione e curiosità dopo aver letto le critiche di Sacchi. Delusione perchè ho sempre apprezzato Arrigo, curiosità perchè mi sembra che abbia fatto un po' di confusione. Ho rivisto alcune partite dell'Italia a Usa '94, con l'Irlanda quando il primo tiro è arrivato al 70', col Messico.... Magari si riferiva al gioco del Milan. In nazionale, nonostante avesse sette giocatori di quel Milan, c'era grande difficoltà. A volte magari serve un un pizzico di riflessione in più."