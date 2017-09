Buffon: «Italia, con la Spagna coraggio e spregiudicatezza»

MADRID - "Non ho visto tante squadre venire Spagna e uscire vincitori, facendo il giro di campo. Anzi ho visto qualcuno prendere vagonate di gol. Noi in questi giorni abbiamo lavorato bene sulle due fasi, difesa e attacco, e ora dobbiamo solo trovare coraggio e spregiudicatezza per mettere in pratica tutto. Non fa testo la partita di Torino, in mezzo c'è stato un anno di rifondazione. Uscire dal Bernabeu dopo una bella prova sarebbe un'iniezione di fiducia". Così Gigi Buffon alla vigilia di Spagna-Italia.

VENTURA: «DAI ITALIA, SORPRENDIMI»

PRESSIONE - "E' una vigilia serena - aggiunge Buffon -, ed è normale che tra noi ci sia entusiasmo. Spero che la serena follia dei miei compagni più giovani non venga annullata dalla pressione di una partita come questa". "Cosa cambia per me se loro giocheranno con il falso 'nueve'? Ci sarà comunque da soffrire e battagliare, e io non sono uno stratega. So che però l'unica volta che abbiamo perso di brutto contro di loro, nella finale di Euro 2012, loro giocavano senza attaccati e ci hanno fatto quattro gol. Per il resto abbiamo sempre dato loro fastidio, siamo andati spesso ai supplementari e ai rigori, Nell'Europeo di due anni fa abbiamo vinto bene, ma la Spagna era in una fase di riflessione".