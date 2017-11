Italia, Ventura: «Contro la Svezia la partita più eccitante della mia vita»

STOCCOLMA - «C'è grande voglia, rispetto per la Svezia ma anche convinzione che andremo ai Mondiali». Lo ha detto il ct azzurro Gian Piero Ventura, alla vigilia dello spareggio d'andata contro la Svezia. «Le sensazioni del primo giorno sono confermate, in questa nazionale c'è grande voglia di andare in Russia, e grande convinzione».

«LA MIA PARTITA PIU' ECCITANTE» - «Mi gioco il Mondiale, è la mia partita più importante, la più rischiosa, insomma la più eccitante»: così Gian Piero Ventura racconta le sue sensazioni alla vigilia dello spareggio di andata per Russia 2018, contro la Svezia. «Fino alla partita in casa della Spagna, abbiamo creduto di potercela giocare contro di loro alla pari - ha aggiunto il ct azzurro -. Poi dopo Madrid qualcosa è cambiato, ed allora è cambiato il nostro traguardo, che era giocare lo spareggio da testa di serie: ora ci siamo».