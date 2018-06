Mondiali, per i quotisti il migliore attacco sarà della Germania

ROMA - Grazie alla forza del collettivo la Germania ha trionfato agli ultimi mondiali, chiudendo con il miglior attacco (18 reti segnate) e con il maggior numero di calciatori a segno (8 diversi). Una formula vincente che lancia i tedeschi nelle scommesse sui prossimi Campionati del Mondo, in Russia. La Germania è favorita per la conquista del titolo (a 5,00), ma anche per confermarsi come miglior attacco. La quota di Microgame su quest’ultima opzione è 5,00 e, nel caso, i tedeschi conquisterebbero questo primato per la quarta volta di fila, dopo 2006, 2010 e 2014 Nelle scommesse, però, devono condividere il ruolo di favoriti con due squadre che puntano di più sui singoli talenti per andare in gol. Con Griezmann e Mbappè da una parte e Neymar (che rientrerà dopo l’infortunio), Firmino e Gabriel Jesus dall’altra, Francia e Brasile pure sono date a 5,00. Argentina e Spagna leggermente più indietro. seguono a 8,00. Le competizioni però, da che mondo è mondo, si vincono anche grazie a una solida difesa. In questo caso il giudizio dei bookmaker è meno netto, visto che le favorite sono cinque contemporaneamente: a quota 8,00 si punta su Francia, Spagna, Argentina, Brasile e Germania. L’eccezione che conferma la regola (vince chi ha la miglior difesa), arrivò nello scorso mondiale dove fu il Costa Rica a chiudere con meno gol subiti, due appena in cinque partite giocate. Un altro exploit della squadra centro americana si gioca a 50 volte la scommessa.

