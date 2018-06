Gioca e vinci con SFIDA MONDIALE

Italia fuori dal Mondiale? Niente paura. C’è un motivo per guardare con interesse la Coppa del Mondo, ed è S da Mondiale, il gioco a premi con cui divertirsi no al 15 luglio scommettendo sui risultati dei match di Russia 2018. In palio tanti fantastici premi, dalle tv alle consolle, no agli abbonamenti per le partite della propria squadra del cuore.

PRONOSTICI. Tre, le modalità di gioco: SfidaPronostico, S daPronostico Special e SfidaBetting + Sfida Exchange. Dal 10 giugno sono già disponibili online le quote per le partite dal 14 al 16 di questo mese, nella sezione SfidaPronostico. Gli appassionati possono scommettere, tra le varie s de, sulla partita inaugurale del torneo, Russia-Arabia Saudita, sul big match tra il Portogallo di CR7 e la fortissima Spagna del compagno di squadra Sergio Ramos, ma anche sull’Argentina di Messi e la Croazia dei talenti “italiani” Perisic, Brozovic e Mandzukic.