Moviola Serie A: Mazzoleni "inventa" il 3-2. Dzeko in gioco, c'era rigore

DAMATO

TORINO-ATALANTA 1-1

Caldara, manca il doppio giallo Un paio di sbavature sui provvedimenti disciplinari per Damato: la scivolata abbastanza dura di Freuler su Valdifiori, dopo il vantaggio, vale il giallo e gli va bene; aver steso, da già ammonito, Belotti, poteva essere da secondo giallo (e dunque rosso) per Caldara.

PAIRETTO

CAGLIARI-BOLOGNA 1-1

Sau e Pulgar, che rischio! Non semplicissima la gara di Pairetto. Già nei primi minuti, un calcetto di Pulgar (nulla) sul fallo a Sau e la reazione (calcetto, giallo) del rossoblù potevano essere puniti diversamente. Giusto il giallo per Donsah (in ritardo su Dessena), ma perché non farlo dopo il vantaggio? Tiro di Tachtsidis, pallone fra petto e spalla destra di Oikonomou: non è rigore. Intervento più scomposto che pericoloso di Viviani su Tachtsidis, era già ammonito, il rosso (arrivato diretto) era comunque inevitabile. C’è il fallo di Krafth su Borriello in chiara occasione, anche se il rossoblù forse parte in leggerissimo off side e si regge all’avversario.

TAGLIAVENTO

CROTONE-EMPOLI 4-1

Veseli su Stoian, ok il rigore Ok la domenica di Tagliavento. Spinta di Falcinelli su Costa, Rodhen segna a gioco fermo. C’è il rigore del Crotone: netto fallo di Veseli su Stoian

ORSATO

FIORENTINA-GENOA 3-3

Bernardeschi, no rosso-penalty Bene ma non benissimo Orsato, partiamo dalla fine: dire che il rigore concesso al Genoa è generoso significherebbe trovare degli alibi, che sembrano pochi. Il problema non è il tocco di mano che evita la segnatura di una rete, ma la sua volontarietà, che lo depotenzia sia dal rosso (inevitabile in caso contrario) e dal penalty stesso. Bernardeschi, sul tocco di Izzo, ha il braccio sinistro parallelo e non staccato in maniera innaturale dal corpo, la chiamata è dell’ineffabile (?) Giacomelli, tanto che Orsato ci mette un po’ a fischiare. Ok il gol di Chiesa,l’off side di Kalinic sembra non punibile. Regolari i due gol del Genoa: Sanchez tiene in gioco Simeone sul passaggio di Taarabt; sempre De Maio sana le posizioni di Simeone e di Hiljemark (sul tiro di Taarabt).

MAZZOLENI

SAMPDORIA-ROMA 3-2

Fazio su Quagliarella: rischio Disastroso Mazzoleni, e con lui l’addizionale La Rocca, non all’altezza. L’arbitro internazionale di Bergamo (stessa sezione del designatore nominale Messina) inanella l’ennesima gara-choc della stagione, per le quali finisce sempre per pagare poco pegno. Partiamo dalla punizione che porta al 3-2 per la Samp: inventata (così come il giallo), visto che è Schick che si appoggia su Rüdiger, cercando di allontanarlo dal pallone: nell’occasione, buu razzisti per il tedesco. Fazio trattiene con la mano Quagliarella, poi lo allontana con una spinta decisa (non è una manata), ma rischia, è davanti ad assistente e quarto non succede nulla. Ok annullare il gol di Dzeko (in fuorigioco al momento dell’assist di Totti, è oltre Skriniar). Poi succede il patatrac: all’ultimo secondo del recupero, lancio di Strootman verso l’area blucerchiata, Dzeko parte da dietro (Bereszynski tiene in gioco lui e altri due giallorossi), in fuorigioco c’è Totti ma il pallone è diretto da tutt’altra parte. L’attaccante bosniaco controlla e a quel punto Bereszynski lo stende con un calcio a dietro, ma è già tutto fermo: La Rocca (sezione di Ercolano) ha già fermato il gioco e Mazzoleni (che sembra abbia l’istinto di fischiare il rigore) assegna la punizione alla Samp. Sbagliando.

DOVERI

SASSUOLO-JUVENTUS 0-2

Higuain off side: non c’era Partita affidabile per Doveri, non ci sono episodi da moviola probanti. Fermato da Longo Higuain per off side, ma era in gioco. Lancio di Bonucci per Higuain, lotta con Cannavaro, Doveri fa proseguire. Politano in scivolata su Khedira, buon vantaggio e poi ammonizione per il neroverde. Succederà ancora nella ripresa, all’ammonizione di Pjanic. Cannavaro e Mazzitelli su Higuain, tutto fuori area, poi Pjanic colpirà la barriera su punizione.

BANTI

UDINESE-MILAN 2-1

De Paul era da rosso diretto Grave errore di Banti, in qualche maniera ha inciso sul risultato. Poco prima di segnare la rete che ha fissato il risultato sul 2-1, de Paul entra col piede a martello alto su De Sciglio, la caviglia si piega in maniera innaturale facendo temere il peggio. Era rosso diretto pieno, il giallo è inspiegabile.

CELI

NAPOLI-PALERMO 1-1

Stupisce, Celi, e stavolta in positivo. Certo, la mobilità è rivedibile, ma non commette errori, è puntuale sui provvedimenti disciplinari, rosso a Goldaniga compreso. Buona l’assistenza dei guardalinee e degli addizionali. Il Napoli ha contestato l’entità del recupero, il Palermo per tutta la partita non ha fatto molto per velocizzare il gioco.

Primo tempo 6’ - Albiol, e subito dopo Hamsik, tengono in gioco Nestorovski sul cross di Rispoli che porterà al gol dello 0-1: giusta lettura dell’assistente numero due, Schenone. 22’ - Quaison ferma una ripartenza di Hamsik, corretto il cartellino giallo. 32’ - Bruno Henrique entra in ritardo su Hamsik, buttandolo giù: comminato un altro altro giallo corretto. Secondo tempo 8’ - Mertens si avventura al limite dell’area del Palermo, Gonzalez entra in scivolata rischiando moltissimo, ma prende il pallone. 19’ - Jajalo tampona Mertens a centrocampo: ammonito. 31’ - Chochev a terra, sembra dopo uno scontro fortuito con Mertens, probabilmente. 44’ - Intervento molto brutto, pericoloso, a forbice, di Goldaniga su Mertens, al replay si nota meglio la pericolosità del gesto, il cartellino rosso è corretto e puntuale. 48’ - Occasione per Insigne, davanti a Posavec: la posizione di partenza, sul cross di Mertens, è corretta, il successivo scontro con il portiere rosanero fortuito.