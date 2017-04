Moviola, Guida che errori! Mancano due rigori

ROMA - Ecco tutti i casi da moviola della 31ª giornata di Serie A.

RUSSO

SAMPDORIA-FIORENTINA 2-2

B. Valero-Linetty, no penalty

Appena un dubbio nella partita (rinviata di 20’ per la Mezza Maratona di Genova e per la Fiera Primavera, che hanno creato qualche problema di traffico anche al pullman viola), l’intervento di Borja Valero in area ai danni di Linetty: contatto leggero, Russo non fischia e probabilmente fa la cosa giusta. Al limite la posizione di Fernandes sul gol: sembra un pelo oltre Sanchez al momento del passaggio di Linetty. Corrette le tre ammonizioni: Gonzalo Rodriguez (ostruzione su Schik), Praet (gioco pericoloso su Borja Valero) e Ricky Alvarez (fermato Bernardeschi a centrocampo).

DAMATO

BOLOGNA-ROMA 0-3

Salah: rigore senza il gol

Positiva la partita dell’ex internazionale Damato, la moviola gli dà ragione negli episodi analizzati.

Bologna-Roma 0-3: in gol Fazio, Salah e Dzeko

Sul gol di Salah è stato anche bravo (e fortunato): infatti Masina trattiene in maniera prolungata l’egiziano, l’attaccante giallorosso resta in piedi, l’arbitro aspetta quell’attimo in più (sempre rischioso), arriva il gol. In caso contrario sarebbe stato rigore e rosso (la trattenuta non è un fallo onesto). Giusta l’ammonizione per simulazione a Petkovic: non c’è stato alcun contatto con Nainggolan.

ROCCHI

CAGLIARI-TORINO 2-3

Rigore e rosso sacrosanti

Ancora un’ottima partita per Gianluca Rocchi, reduce dal raduno Fifa a Coverciano (con il collega Orsato, entrambi candidati a Russia 2018).

Cagliari-Torino 2-3: Ljajic, Belotti e Acquah per i tre punti

Non c’è rigore per il Torino quando Pisacane allarga il braccio destro su Belotti (i due si erano già beccati e l’arbitro li aveva richiamati, guardando proprio loro), la punta granata crolla a terra. Netto il “doppio” rigore per il Cagliari: Carlao atterra Ionita, Molinaro placca Boriello. Giusta l’ammonizione per simulazione a Joao Pedro (allarga la gamba alla ricerca di Ajeti, c’era nei pressi). E’ quasi da rosso diretto il secondo giallo per Acquah (su Joao Pedro). Ok il gol di Han: Farias crossa con il pallone che non ha ancora completamente superato la linea laterale.

GUIDA

CROTONE-INTER 2-1

D’Ambrosio-Stoian: era fallo

E’ la partita con la maggiore concentrazione di episodi e Guida non riesce a leggerli tutti nella maniera giusta.

Il Crotone sorprende: Inter battuto 2-1

Dopo appena 3’, Ansaldi interviene su Falcinelli dietro la schiena più che spalla contro spalla: ci poteva stare il rigore. Giusto il rigore assegnato al Crotone, Medel tocca per due volte il pallone con il braccio sinistro, difficile riuscire a sostenere il contrario. Piuttosto, dato che Trotta senza il tocco avrebbe tirato in porta a tu per tu con Handanovic, manca un giallo colossale per Medel (che era diffidato), visto che si tratta senza dubbio di una azione importante. Ok l’azione del 2-0: Miranda tiene in gioco trotta, che poi servirà Falcinelli Manca un rigore anche all’Inter: Ceccherini tocca Icardi con il ginocchio sinistro, l’intervento avviene proprio sulla linea dell’area. Regolare la posizione di D’Ambrosio sul colpo di testa di Kondogbia, lo tengono in gioco Falcinelli e Martella. Intervento di D’Ambrosio su Stoian: vero, prende il pallone, ma l’intervento, con quella velocità e con quell’irruenza, deve essere sempre punito (era - e probabilmente lo è ancora - un “pallino” di Collina). Rischia molto Palacio quando tocca (involontariamente?) Stoian, il nerazzurro era già ammonito. Contatto reciproco Ceccherini-Icardi, entrambi cercano il contatto risolutore sull’avversario. Brutto intervento di Crisetig su Candreva, giusto concedere il vantaggio, ma poi il giocatore doveva essere ammonito.

DI BELLO

MILAN-PALERMO 4-0

Deulofeu, scarpino da giallo

Partita estremamente facile per l’arbitro di Brindisi, eppure qualcosa da rivedere (sicuramente veniale nel peso generale della partita) c’è.

Il Milan travolge il Palermo: 4-0 a San Siro

E’ fuori area il fallo commesso da Goldaniga ai danni di Deulofeu (giusta l’ammonizione) che genera la punizione dalla quale nasce l’1-0. C’è anche il giallo per Pasalinc, intervento ingenuo ai danni di Diamanti: il rossonero era diffidato, salterà il derby. Manca un cartellino giallo per Deulofeu: subito dopo aver segnato la rete del 4-0, si toglie la scarpa per festeggiare, comportamento non previsto dal regolamento. Giusti i due gialli che portano all’espulsione di Gonzalez: il primo per fermare il veloce Deulofeu, il secondo su Lapadula.

MARIANI

UDINESE-GENOA 3-0

Burdisso, il giallo non c’era

Non ci sono episodi da moviola nella partita di Mariani, fra i più positivi di questa stagione, giusti tre cartellini gialli su quattro.

Ancora un ko per il Genoa: a Udine finisce 3-0

Se infatti ci sono pochi dubbi sulle ammonizioni per Evangelista (su Izzo), Cofie (fallo su Thereau) e Gabriel Silva (anche lui su Izzo), sembra molto avventata quella comminata a Burdisso. La colpa, essersi alzato il pallone apposta per servirlo di testa a Rubinho. Cosa vietata, va contro lo spirito del gioco (era successo a Perisic in Inter-Roma e a Verratti in Nantes-PSG). In questa occasione, però, l’impressione (anche senza grandi replay, che non hanno fatto altro che confermare la prima impressione) più che un gesto volontario è sembrato essere un controllo sbagliato di Burdisso, col pallone che s’è alzato e a quel punto è stato servito di testa al portiere.

IRRATI

LAZIO-NAPOLI 0-3

Guardalinee che svarioni! Strinic-spalla: non è rigore

Bene ma non benissimo Irrati, che pure tiene la partita senza svarioni clamorosi. Meno bene i due assistenti, Meli e Crispo.

Primo tempo

8’ - Milinkovic cade a cavallo dell’area del Napoli, ma non ci sono tocchi precedenti di Albiol, eccezion fatta per una mano che sfiora appena il giocatore biancoceleste all’altezza del petto, fa bene Irrati a far proseguire: né rigore, né simulazione.

13’ - Radu per Lukaku: se c’è off side è questione di millimetri.

19’ - Insigne lancia Callejon, la difesa biancoceleste chiede l’off side, ma no spagnolo è tenuto in gioco da Radu.

20’ - Bastos su Allan: intervento diretto a fermare l’avversario, giallo.

25’ - Tutta regolare l’azione dello 0-1: Mertens serve Hamsik, tenuto in gioco da Radu; poi lo slovacco tocca per Calleojn, dietro la linea del pallone.

Serie A: Lazio-Napoli 0-3, le immagini dello show di Insigne

Secondo tempo

2’ - Tiro di Mertens, Bastos respinge con il gomito, attaccato al corpo: non c’è rigore.

6’ - Tocco di Insigne , Hamsik non corregge a rete: il gol dello 0-2 sarebbe stato comunque buono, visto che lo slovacco è dietro la linea del pallone.

10’ - Off side di Lukaku, ancora un volta punito per una questione di millimetri rispetto a Strinic.

21’ - Colpo di testa di Patric, il pallone (distanza comunque ravvicinata) sbatte sulla spalla sinistra di Strinic: non c’è rigore.

28’ - Insigne fermato per un off side che non c’era.

Ultime notizie sulla Serie A