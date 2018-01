Nuovo indirizzo: i gol del Napoli vanno interpretati

1 di 5 Successiva

LAZIO-CHIEVO 5-1

C’è troppa smania nel dare i rigori, Abisso (ieri salvato dal VAR Manganiello): è infatti Stepinski che pesta il piede di Lulic, l’arbitro dalla sua posizione l’ha valutato come un calcio. Corretto dal VAR, però, avrebbe dovuto ammonirlo per simulazione (che sceneggiata!). Ok il gol di Milinkovic, lo tiene in gioco Tomovic. Lazio-Chievo, Abisso toglie il rigore a Stepinski con il Var

ABBATTISTA

BOLOGNA-BENEVENTO 3-0

Ok il gol di Destro: il contatto De MaioMemushaj è casuale. Corretto andare al VAR per la posizione di Mbaye sul gol di De Maio (lui regolare): è un caso interpretabile (interferisce o no?), non pura geometria (parte in off side): per Abbattista gol buono, condivisibile.