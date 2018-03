Lazio-Milan: Biglia aggancia Luis Alberto fuori area

Altra discreta partita per l'arbitro Rocchi in una sfida non semplice

ROMA - Altra discreta partita per l’internazionale (e prossimo Mondiale) Gianluca Rocchi, in una sfida non semplice. Ha tenuto alto il livello della contesta, lasciando giocare, cosa apprezzata dai giocatori, che hanno accettato le sue decisioni. Bonucci e Inzaghi, scintille all'Olimpico

FALLO MA... - Analizziamo, allora, l’unico episodio da moviola della partita. Luis Alberto va via lungo la linea di fondo, Biglia interviene da dietro e lo tocca sulla gamba destra: Rocchi indica l’angolo, nel frattempo il VAR Irrati fa il check dell’episodio, per capire se fosse dentro o fuori l’area. E’ possibile che nel sentire la descrizione dell’azione (cerca il pallone, non lo trova, ma è fuori area), Rocchi abbia ragionato anche sulla sua decisione (angolo/ rimessa dal fondo). Resta che l’intervento di Biglia fosse comunque falloso.