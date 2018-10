Moviola serie A, Napoli-Roma: Santon-Milik, non c'è rigore. Dzeko, dov'è la simulazione?

NAPOLI-ROMA 1-1

MASSA

Santon-Milik, non c’è rigore: Dzeko, dov’è la simulazione?

Partita molto tosta, la interpreta bene Massa (finalmente). Su tutti: il richiamo ad Hamsik, a brutto muso (ricambiato) ma efficace. Qualche neo: il giallo per Dzeko (malvezzo tutto italiano quello di rifugiarsi nella simulazione ogni volta che non si dà rigore), l’angolo dato con Olsen che tiene sempre in campo il pallone. Ok gli assistenti: giusto annullare i gol di Mertens, prima perché Callejon è in offside due volte, poi perché lui stesso è oltre la difesa giallorosso sul passaggio di Allan.

SENZA INFRAZIONI

Buona la rete di El Shaarawy: Mario Rui tiene in gioco Pellegrini sul passaggio di Dzeko. Regolare anche la rete di Mertens, Kolarov tiene tutti in gioco

RIGORI E (NON) SIMULAZIONI

Non è rigore il contatto fra Santon e Milik, con quest’ultimo che si lascia andare. Non è simulazione (ma neanche rigore) il contatto fra Albiol e Dzeko: tanto difficile far proseguire?