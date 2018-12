Moviola Serie A: Ceppitelli e Srna come...Higuain

NAPOLI-FROSINONE

Ok il 4-0 di Milik. Capuano-mano è involontario



Una passeggiata di salute per Manganiello. Gara più semplice non poteva esserci. Pensate: appena 17 falli fischiati, tre ammoniti (ma uno forse l’arbitro poteva risparmiarselo). Non c’è stato bisogno del VAR (Nasca), neanche all’ultimo secondo, sul tiro di Diawara. Ok tutti i gol.

REGOLARI

Nessun dubbio sui gol realizzati dal Napoli. Il dubbio poteva venire su quello del 4-0, ma al momento del cross effettuato da Ghoulam, Milik viene tenuto in gioco da Capuano.

NIENTE RIGORE

Un dubbio nell’ultima azione, tanto che è arrivata una timida protesta da parte dei giocatori azzurri, subito smorzata da Manganiello (con tanto di fischietto in bocca per il triplice fischio): il tiro di Diawara finisce sul braccio destro di Capuano. Il tocco è chiaramente (anche se ormai gli arbitri e il designatore di A ci hanno abituato a qualsiasi interpretazione) involontario, il braccio è lungo il corpo, non staccato.

DISCIPLINARE

Come detto, tre ammoniti a fronte di 17 falli fischiati. Il primo cartellino giallo, però, è sembrato parecchio scolastico e fiscale. Vero, Zielinski trattiene la maglia di Campbell, che si allunga: ma il giocatore costaricano ferma la sua corsa (con il pallone sempre fra i piedi) dopo essere stato mollato.