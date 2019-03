Moviola Porto-Roma, disastro Cakir: sui rigori sbaglia tutto!

Partita pessima per il turco Cüneyt Çak?r, assicuratore di Istanbul, 42 anni ed una lunga esperienza alle spalle, ma sempre nefasta per i colori italiani (la Juve in finale a Berlino lo ricorda bene). Doveva andare al VAR a rivedere lui, con i suoi occhi, il fallo su Schick: non lo diciamo noi, lo dice il protocollo, il regolamento. Peggio di lui, Marciniak, il polacco che era al VAR e che ha avuto la forza di mandare Çak?r alla OFR per la pizzicata di maglia di Florenzi su Fernando (fra l’altro, in posizione più che dubbia, il fuorigioco 3D funzionava?), la stessa forza non l’ha avuta per portarlo davanti al monitor per la negligenza di Marega su Schick. Una partita pessima. Perché grazia Pepe da un secondo giallo se non proprio solare comunque in linea con alcune ammonizioni comminate ieri sera (vedere alla voce Zaniolo) e anche Danilo Pereira che trova solo il giallo a seguito di una serie ripetuta di gesti col braccio inequivocabili (l’invito ad andare a quel paese era palese). Secondo giallo che rischia anche Nzonzi nei supplementari. Aspettiamo con ansia il report del designatore Uefa, Roberto Rosetti, il papà della creatura VAR: sperando che sia più veritiero dei suoi “varisti” di ieri.

LA SEQUENZA DELLO SGAMBETTO A SCHICK

ERA RIGORE - Il pessimo Çak?r completa la sua serata ignorando l’eccesso di foga di Marega su Schick, che è in vantaggio sul pallone e dunque viene ostacolato nella sua progressione dal contatto sulla gamba sinistra, finendo per autosgambettarsi. C’è un lungo conciliabolo, poi il turco decide che non ci sono gli estremi per il penalty. Completando la sua serata da incubo, dopo aver dato un rigore al Porto per una pizzicatina di maglia (e pallone lontano, non a disposizione) con tanto di spalla di Fernando in posizione più che dubbia (il fuorigioco 3D dovrebbe sanare tutti i dubbi).

E’ RIGORE - Nessun dubbio sul rigore assegnato alla Roma. Perotti entra dentro l’area e viene affrontato da Eder Militão, che affonda in sinistro, non trova il pallone ma solo la gamba sinistra del giocatore giallorosso. Impatto evidente, corretto assegnare il penalty.

MAI RIGORE - Chiede il rigore Fernando nel supplementare, il suo tuffo con Manolas vicino non inganna nessuno.

CHE RISCHIO - Testa a testa fra Pepe e Dzeko: è il difensore portoghese che appoggia, con una certa irruenza, la fronte su quella dell’attaccante bosniaco. Il quale, a sua volta, sviene letteralmente alla... moviola. Un giallo per parte: ci sta.