Youth League, Napoli-Feyenoord 2-2: Gaetano show, Saurini beffato nel finale

NAPOLI - Dopo la vittoria in Ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk, la Primavera del Napoli si fa beffare in casa dal Feyenoord e non va oltre il 2-2 a Frattamaggiore.

Al 18' gli azzurrini vanno in vantaggio con un gol incredibile del numero 10 Gaetano, che buca il portiere direttamente da calcio d'angolo con una traiettoria beffarda. A fine primo tempo (45') il Napoli raddoppia con una gran conclusione dalla distanza del terzino Schiavi, ma nella ripresa succede di tutto. Van der Kust accorcia al 68' e al 90' arriva il pari, di testa, firmato Geertruida su grossa disattenzione della difesa azzurra.

Napoli-Feyenoord: diretta dalle 20.45