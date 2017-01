Serie A, Inter-Chievo 3-1. Icardi, Perisic e Eder: che rimonta!

MILANO - L'ottimo esordio di Gagliardini, il 15esimo gol in campionato di Icardi e Perisic ancora decisivo. L'Inter batte 3-1 il Chievo in rimonta, colleziona la quinta vittoria consecutiva e continua la sua scalata verso l'Europa. Sembrava una gara stregata per la squadra di Pioli, con il lampo di Pellissier nel primo tempo e la serata magica di Sorrentino. Con carattere e qualità, però, l'Inter non ha mai perso la testa ed è riuscita a conquistare una vittoria che dà ancora più forza e consapevolezza al gruppo. Su tutti, da sottolineare la prova del nuovo arrivato Gagliardini, applaudito da tutto San Siro.

SERIE A, LA CLASSIFICA

FOTO: INTER, RIMONTA SHOW A SAN SIRO

Inter-Chievo 3-1, che tris per Pioli a San Siro!

PELLISSIER SBLOCCA - Il centrocampista ex Atalanta sostituisce lo squalificato Brozovic al fianco di Kondogbia. Doveva essere anche la partita del ritorno, almeno in panchina, di Medel ma il cileno dà forfait per un lieve affaticamento ai flessori. Assente anche Ranocchia per febbre. Confermata quindi la coppia di centrali Murillo-Miranda, con D'Ambrosio e Ansaldi sulle fasce. In attacco Icardi unica punta, supportato da Candreva, Joao Mario e Perisic. Uno schieramento solido e compatto, che mette sotto pressione fin dai primi minuti il 4-3-3 di Maran. Gagliardini dà vivacità e qualità alla manovra, con movimenti sempre più giusti e passaggi mai banali. Al 18' il primo tiro in porta dell'Inter è il suo, con Sorrentino che devia in angolo l'insidioso destro dal limite. La squadra di Pioli comanda il gioco e tra il 21' e il 28' va di nuovo vicino al vantaggio con D'Ambrosio e Candreva. Il Chievo fatica, sbanda ma in qualche modo regge. E al primo tiro in porta segna tra lo stupore generale. Al 34', su calcio d'angolo dalla destra, Pellissier si libera della marcatura di D'Ambrosio e con una girata al volo supera Handanovic.

TABELLINO E STATISTICHE

FOTO: GAGLIARDINI, UN ESORDIO DA APPLAUSI

Inter-Chievo, emozione Gagliardini per l'esordio a San Siro

PERISIC RIBALTA - L'Inter è ferita e reagisce con veemenza, ma Sorrentino è bravo a respingere i tentativi di Gagliardini e Icardi. Il dato statistico al 45' dice: 15 tiri in porta per la squadra di Pioli, 1 per il Chievo. In avvio di ripresa Maran cambia, inserendo Izco al posto di Birsa, ma lo spartito non cambia. L'Inter attacca da tutte le parti, Sorrentino respinge tutto quello che gli passa vicino. All'8' Perisic si dispera per un colpo di testa parato dal portiere. Pioli allarga le braccia e cambia: dentro Eder e fuori Ansaldi. Maran risponde subito con Spolli al posto di Frey. Il Chievo si chiude e Sorrentino continua il suo show: al 19' respinta la punizione dal limite di Eder. L'Inter non molla e al 24' trova il meritato pareggio con un tocco sotto porta di Icardi su cross dalla destra di Candreva. Entra anche Banega al posto di Joao Mario. La squadra di Pioli ci crede e al 41' trova con Perisic il varco giusto: diagonale rasoterra e rimonta completata. Nel recupero c'è spazio anche per festeggiare il 3-1 di Eder.