Maradona, rose rosse per Totti che si emoziona: «Grazie mille Diego»

ROMA - Francesco Totti ringrazia Diego Armando Maradona. Il campione della Roma, infatti, ha ricevuto un mazzo di rose dal campione argentino che in questi giorni è a Napoli dove questa sera è in programma uno spettacolo di Alessandro Siani con il Pibe de Ooro. Sulla sua pagina facebook il numero 10 romanista ha ringraziato Maradona pubblicando le foto del mazzo di rose ricevuto (insieme al biglietto d'auguri spedito da Diego) e rivolgendo a sua volta un messaggio di ringraziamento: «Grazie mille Diego Maradona per il pensiero! Buon anno anche a te e a tutta la tua famiglia!». Questo, invece, il messaggio che Totti ha trovato nella busta inviatagli dall'argentino: «Auguri di un Felice Anno Nuovo a tutta la famiglia Totti. Con tanto affetto e stima, Diego Maradona».