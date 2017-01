Serie A, Juventus-Lazio 2-0: tutto in 17' con le perle di Dybala e Higuain

TORINO - La Juventus è tornata. Dopo la sconfitta di Firenze banchetta allo Stadium mangiandosi la Lazio nel 'lunch-match' e si riporta momentaneamente a +4 sulla Roma (agganciata nel frattempo dal Napoli). Fame, rabbia e l'immensa qualità dei suoi attaccanti le armi che hanno permesso ai campioni d'Italia di chiudere la pratica nel giro di 17'. Un lasso di tempo in cui gli avvesari, quarti in classifica e tra le sorprese più belle del campionato, sembravano il classico 'sparring partner' delle amichevoli del giovedì. E questa volta anche la gestione del tempo restante è stata perfetta, con la capolista mai in affanno e sempre in controllo. Festa per il nuovo logo della Juventus: quante bellezze a Milano! Senza gli squalificati Alex Sandro e Sturaro, con Benatia in Coppa d'Africa dove si è infortunato Lemina, Allegri manda in campo una Juventus a trazione anteriore: 4-2-3-1 con Khedira e Pjanic in mediana e Cuadrado nella batteria dei trequartisti. Inzaghi risponde senza paura, senza abbandonare il 4-3-3 come aveva fatto in precedenza in tutte le sfide con le big: in difesa vicino a De Vrji c'è Wallace, mentre Lomabrdi viene confermato nel tridente al posto di Keita impegnato con il Senegal in Gabon e Patric sostituisce come terzino destro Basta, squalificato come Lulic.

FURIA BIANCONERA - L'avvio dei bianconeri è veemente e al 4' lo Stadium può già sprigionare il suo urlo: sponda di Mandzukic che sovrasta Patric e sinistro di Dybala che dal limite non lascia scampo a Marchetti. Sbloccata subito la partita, i campioni d'Italia non alzano comunque il piede dall'acceleratore e al 17' danno un altro 'schiaffo' ai tramortiti e spaesati biancocelesti: la sovrapposizione di Lichtsteiner apre lo spazio a Cuadrado che trova Higuain - lasciato solo in mezzo all'area da Wallace - e sul cross del colombiano il 'Pipita' non si fa certo pregare nello scaraventare in porta la palla del 2-0. Juventus-Lazio 2-0: le immagini della 27ª vittoria casalinga consecutiva E la Lazio? Il primo vero tentativo di spaventare Buffon arriva al 25', quando il volenteroso Milinkovic-Savic sfiora il palo con un rasoterra dal limite. Curioso un minuto dopo il giallo rimediato da Immobile, reo di essersi lamentato per un evidente pestone di Pjanic non sanzionato da Massa. Alla mezz'ora ci sarebbe anche il tris della Juventus, ma Higuain è in fuorigioco quando spizza di testa la punizione calciata da Dybala. Gli uomini di Inzaghi provano a reagire, avvantaggiati dal calo del forsennato ritmo iniziale degli avversari, ma faticano terribilmente ad avvicinarsi a Buffon e non resta loro che provarci da lontano: prima Patric sbaglia totalmente la mira, poi il destro di Felipe Anderson è respinto dal muro bianconero. Di tutt'altro peso la fase offensiva juventina a cui partecipa anche Bonucci, che si proietta in avanti al 41' e sfiora il gol del 3-0 dopo uno scambio con Higuain.

