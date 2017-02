Torna il derby di notte: Lazio-Roma alle 20.45

ROMA - Il derby di andata di Coppa Italia Lazio-Roma, in programma il 1 marzo, si disputerà alle 20,45. La conferma è arrivata oggi dalla Lega calcio. La sfida sarà trasmessa in diretta da Rai1. Alle 20,45 del 28 febbraio si disputerà invece la gara di andata dell'altra semifinale Juventus-Napoli (Rai1).

QUATTRO ANNI DOPO - L'ultima volta risale a quasi quattro anni dopo quell’8 aprile 2013 in cui il derby (era Roma-Lazio) si giocò per l’ultima volta alle 20,45 perché iniziò e finì malissimo fuori dallo stadio. Una aggressione a Tor di Quinto, sei accoltellati, otto feriti, quattro arresti, scontri al ponte Duca d’Aosta, daspo a go-go per 5 anni da parte del questore che era Fulvio Della Rocca, il quartiere Flaminio in stato d’assedio. Gli appelli del sindaco di allora, Gianni Alemanno, affogarono in una notte di violenza da cui scaturì il giro di vite che è arrivato fino a oggi.

L'ORGANIZZAZIONE - Ora entrerà in scena in maniera operativa il Gos, Gruppo operativo sicurezza, che opera all’interno dello stadio per le partite di calcio. Via quindi ai briefing settimanali di avvicinamento al match. Essendo Lazio-Roma e non essendo la finale - lì entrerebbe in gioco l’organizzazione della Lega - sarà il club biancoceleste a farsi carico dela pianificazione dello spettacolo. E dal punto di vista pratico lo stadio sarà diviso con le vie di accesso stile derby di campionato: laziali da Ponte Milvio, romanisti da Ponte della Musica, Ponte Duca d’Aosta off limits. Derby di notte: sembrava una chimera e invece si rigiocherà con i riflettori davvero. E’ un’occasione per tutti: la città, le istituzioni, ma soprattutto il tifo più caldo.

